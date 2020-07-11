Инспектор ГИБДД рассказал, кто был за рулем машины Михала Ефремова

Инспектор ГИБДД, оформлявший смертельную аварию Михаила Ефремова, подтвердил, что за рулел автомобиля находился сам актер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Информацию сотрудник правоохранительных органов подтвердил во время допроса. Он почти поминутно рассказал о событиях на Смоленской площади – от прибытия на место до освобождения проезжей части. Полицейский подчеркнул, что за рулем машины был именно Ефремов, а изо рта исходил "характерный запах".
При этом дорога на участке была ровная и сухая, без выбоин или каких-то других дефектов, которые могли бы привести к потере управления.
Напомним, что ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист отказался признавать вину в ДТП. Правозащитник объяснил, что данные ранее извинения не являются ее признанием, а за рулем автомобиля мог быть другой человек.
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