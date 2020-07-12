"Ни стыда, ни совести". Самбурская показала свою грудь, прикрытую лишь "сердечком"

Российская актриса Настасья Самбурская выложила в свой Instagram два фото и предложила подписчиками выбрать более приятный для них образ.
На первой фотографии Самбурская предстала в стиле "нуар". На ее плечи накинут халат, а оголенную грудь прикрывает лишь наклееное сердечко. На второй же актриса показала полностью противоположный образ – уличного гопника на фоне советской вывески.
Фанаты довольно неожиданно прореагировали на публикацию – большинство комментаторов выбрали "мужиковатый" вариант, а многие предложили найти что-то среднее между эротическим и хулиганским стилем.
Некоторые подписчики возмутились откровенной фотографией. "Ни стыда, ни совести, спаси Господи", – написал один из поклонников Самбурской.
Комментарии