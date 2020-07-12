В Сибири умирает каждый 81-й заразившийся коронавирирусом

За время пандемии коронавируса в Сибирском федеральном округе заразились 51514 человек, из них с подтвержденным заболеванием умерло уже 633 человека. Таким образом, инфекция становится летальной для каждого 81 инфицированного.
По данным оперативного штаба, на 11 июля лидером по числу заболевших остается Красноярский край – 10 369 жителей региона. Второе место занимает Иркутская область (9885), третье – Новосибирская (7153).
По числу смертей лидирует Красноярский край (225), следом идет Новосибирская область (137), а третье место занимает Иркутская область (94).
Как ранее сообщил amic.ru, на 11 июля в Алтайском крае выявлено 5589 больных COVID-19. Общее число летальных случаев среди зараженных коронавирусом достигло 120 человек.
Комментарии
Статистика наших потерь в русско-китайской войне
Так 94 или 120 третье место?
Опять нам пытаются скормить лживую статистику? Как может быть в СФО 81/1 когда среднемировой показатель 20/1, а например в Италии хуже чем 10/1.
Вы считаете,что у нас хуже,чем в италии?
10:04 - гость - среднемировой показатель 20/1,
И что надо стремиться к нему, дуростью от вас прет. Идите и разбирайтесь на своей Украине, там показатель 38/1. Что вы лезете со своими советами?
Это называется - "из пустого ,в порожнее" . Что постоянно "болабонить" об этом,от этого ни чего не измениться .Печально но факт.
в Италии хуже чем 10/1.
В Англии вообще 7/1, они наверное не всех учитывают. Только самых плохих. У них на 1 выздоровевшего 34 умерших