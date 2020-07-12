Воскресенье, 12 Июль, 12:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,23
€ 80,27
26°

720547 +0
Обь
244см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Новости

В Сибири умирает каждый 81-й заразившийся коронавирирусом

, ИА "Амител"
Число зараженных в федеральном округе перевалило за 50 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За время пандемии коронавируса в Сибирском федеральном округе заразились 51514 человек, из них с подтвержденным заболеванием умерло уже 633 человека. Таким образом, инфекция становится летальной для каждого 81 инфицированного.

По данным оперативного штаба, на 11 июля лидером по числу заболевших остается Красноярский край – 10 369 жителей региона. Второе место занимает Иркутская область (9885), третье – Новосибирская (7153).

По числу смертей лидирует Красноярский край (225), следом идет Новосибирская область (137), а третье место занимает Иркутская область (94).

Как ранее сообщил amic.ru, на 11 июля в Алтайском крае выявлено 5589 больных COVID-19.  Общее число летальных случаев среди зараженных коронавирусом достигло 120 человек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.07.2020 09:17
- гость -

Статистика наших потерь в русско-китайской войне

12.07.2020 09:34
Ольга

Так 94 или 120 третье место?

12.07.2020 10:04
- гость -

Опять нам пытаются скормить лживую статистику? Как может быть в СФО 81/1 когда среднемировой показатель 20/1, а например в Италии хуже чем 10/1.

12.07.2020 10:23
- гость -

Вы считаете,что у нас хуже,чем в италии?

12.07.2020 10:28
- гость -

10:04 - гость - среднемировой показатель 20/1,

И что надо стремиться к нему, дуростью от вас прет. Идите и разбирайтесь на своей Украине, там показатель 38/1. Что вы лезете со своими советами?

12.07.2020 10:34
гость

Это называется - "из пустого ,в порожнее" . Что постоянно "болабонить" об этом,от этого ни чего не измениться .Печально но факт.

12.07.2020 11:08
гость

в Италии хуже чем 10/1.

В Англии вообще 7/1, они наверное не всех учитывают. Только самых плохих. У них на 1 выздоровевшего 34 умерших

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:01
Еще два человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
11:48
В Алтайском крае выявили еще 232 заболевших COVID-19 0
11:18
Водитель Toyota Camry сбил пешехода в Горно-Алтайске 0
10:45
В Барнауле перекрывают участок шоссе Ленточный бор 2
10:10
В Горном Алтае из-за чумы запретили охоту на сурков 4
09:35
Невеста умерла на свадебном банкете в Москве 6
09:04
В Сибири умирает каждый 81-й заразившийся коронавирирусом 7
08:42
"Бутылки, презервативы". Московский журналист раскритиковал Барнаул за мусор 33
08:23
"Ни стыда, ни совести". Самбурская показала свою грудь, прикрытую лишь "сердечком" 10
08:02
ФК "Динамо-Барнаул" узнал своих соперников по предстоящему сезону 3
07:33
Власти Алтайского края объяснили скопление срочников на сборном пункте Барнаула 7
07:04
Как сократить количество мусора в вашей жизни. 10 советов, которые вам пригодятся 2
06:32
Рыбачить и ждать рассвет. Что можно и что нельзя делать в Петров день 0
06:03
Тепло и кратковременные дожди. Погода в Алтайском крае на 12 июля 0
23:52
Такой день. Еще один молочный сговор на Алтае и взрыв в Заринске 0
23:18
Не устоял перед соблазном. В Барнауле пьяный водитель получил штраф в 200 тысяч рублей 4
22:48
Больницам Алтайского края предложили присвоить имена знаменитых врачей 4
22:22
Инспектор ГИБДД рассказал, кто был за рулем машины Михала Ефремова 3
21:48
Алтайское УФАС выявило еще один сговор по снижению закупочных цен на молоко 1
21:21
"Мы в застое". Глава Счетной палаты объяснил состояние экономики России 6
20:52
Спят по очереди. В призывном пункте Алтайского края не хватает мест для срочников 5
20:19
В Алтайском крае в одном из домов взорвался бойлер, пострадала женщина 0
19:52
Веселье продолжается. В одном из баров на озере Яровое прошла "ковидная" вечеринка 1
19:21
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 104 1
18:48
Мотоциклист с пассажиром залетели под колеса автобуса на трассе Барнаул-Новосибирск 0
18:15
Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году 14
17:49
В Барнауле установили четырехметровый цветочный шар 8
17:18
Ученые назвали фактор, удваивающий риск смерти при заражении коронавирусом 2
16:46
В Алтайском крае мать обокрала 92-летнюю пенсионерку чтобы одеть своих детей 5
16:15
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году 1
15:47
В Республике Алтай пьяный мотоциклист сбил пятилетнего велосипедиста 2
15:18
Алтайский край занял пятое место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 3
14:47
Многодетную мать-блогера из Новосибирска захотели лишить родительских прав 10
14:17
Автомобиль перевернулся и перекрыл дорогу в результате ДТП в Барнауле 2
13:51
Российский боевик вошел в десятку лучших по версии голливудского режиссера 2
13:26
Жители Хабаровска устроили массовое шествие в поддержку задержанного губернатора 58
12:45
Два человека погибли в серьезном ДТП в Алтайском крае 3
12:05
Просроченные водительские права в России будут действовать до конца года 3
11:41
Один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 0
11:30
Еще 228 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 13
11:13
"Нужно стать ответственными". Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула 47
10:43
Неизвестные убили пожилого мужчину в Алтайском крае 3
10:02
Пьяный житель Барнаула посреди ночи проник в чужой дом, чтобы поспать 0
09:34
"Это рабство и рэкет". Барнаульские застройщики не хотят работать с эскроу-счетами 26
09:04
Алтайский край вошел в число самых популярных мест для отдыха с палатками 2
08:40
Полезный город. Барнаульцы смогут принять принять участие в квесте добрых дел 1
08:28
17 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Республике Алтай 1
08:11
Два Алтая лидируют по темпам прироста зараженных COVID-19 в Сибири 18
07:44
(У)родом из детства. Страшные скульптуры на детских площадках Барнаула 18
07:15
Пять причин сортировать мусор, если вы еще этого не делаете 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.