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Новости

Невеста умерла на свадебном банкете в Москве

, ИА "Амител"
Девушку пытались спасти три бригады медиков
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

25-летней москвичке стало плохо во время банкета по случаю собственной свадьбы, сообщает Пятый канал.

Для оказания медицинской помощи прибыли две бригады медиков. Они не смогли стабилизировать состояние девушки.

Медработники поставили предварительный диагноз "анафилактический шок" и вызвали на помощь реанимационную бригаду.

Вернуть к жизни пациентку не удалось. Невеста скончалась.

Ранее amic.ru писал, что в интернете набирает популярность видеозапись инцидента на свадьбе в Китае, где жених жестоко отомстил возлюбленной за измену прямо на свадьбе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2020 10:05
гость

"анафилактический шок"

Аллергия? Нужен был укол преднизалона? Которого у нас не было в аптеках, типа, Фармкопейка и других, хотя врачи назначали. А сейчас есть?

12.07.2020 10:18
- гость -

10.05 Кукухой поехала?

12.07.2020 11:01
гость

12.07.2020 10:18 "анафилактический шок" это скорее всего аллергия на что-то, преднизалон не успевают ввести, отек Квинке и все, кукуха

12.07.2020 11:40
Morena

Сто же там за экзотический стол был?

12.07.2020 11:55
- гость -

Кукуха в том, что Преднизолон, как и его аналог дексаметазон в ампулах не исчезал из аптек. Не было таблеток. А их при отёке Квинке пихай хоть куда. Все равно не поможет.

12.07.2020 11:57
- гость -

Надо ещё в джопу скупщикам спихать весь парацетамол, коим они в неимоверных количествах тарились по весне

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