Водитель Toyota Camry сбил пешехода в Горно-Алтайске

Фото: МВД по Республике Алтай
Поздним вечером 10 июля автомобиль Toyota Camry совершил наезд на пешехода в Горно-Алтайске на улице Ленина. Транспортным средством управлял 63-летний водитель.
В МВД по Республике Алтай уточнили, что мужчина переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но вне его.
Одним из сопутствующих факторов аварии стало отсутствие светоотражающих элементов на одежде пострадавшего. Автолюбитель в темное время суток слишком поздно заметил человека.
Пешехода доставили в реанимационное отделение республиканской больницы. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии. В частности, они установили, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв.
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