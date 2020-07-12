Еще два человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Еще двое пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае, сообщают в региональном оперативном штабе.
"За сутки скончалось 2 человека — случаи отнесены к иным причинам смерти", — рассказали в оперштабе.
Таким образом, всего в регионе скончались 122 человека, в том числе 52 случая от COVID-19, 67 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Как ранее писал amic.ru, 12 июля стало известно, что еще 232 человека заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае. За этот же период выздоровело 32 человека.
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12.07.2020 13:36
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