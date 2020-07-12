Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

С 1 августа в России начнется корректировка размера пенсий работающих пенсионеров, сообщает "Российская газета" со ссылкой на информацию ПФР.
К текущим выплатам прибавятся баллы, которые пожилые люди заработали за год. При этом увеличение не может быть больше, чем на три балла.
Согласно текущему курсу, один пенсионный балл оценивается в 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка к пенсии составит 279 рублей.
Как ранее писал amic.ru, к 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей.
Согласно проекту Пенсионного фонда России, размер индексации страховых пособий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м – 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м – 5,6% (до 19 283 рублей).
Комментарии
Е-Х-Х-Х-У-У-У!!!
Вот это сумма! Облагодетельствовали!
Осталось дождаться когда Дубаи откроют
279 р. - это максимум, редко у кого, в основном не больше сотни и нив чем себе не отказывай, больше разговоров