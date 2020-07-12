За сутки 45 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб.
"Коронавирус подтвердился у 23 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 20 человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у жительницы Майминского района и у жителя Усть-Канского района", — сообщили в штабе.
В результате общее число случаев COVID-19 в Горном Алтае увеличилось до 1098. Выздоровели в общей сложности 544 человека, 26 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.
Ранее amiс.ru сообщал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин сдал отрицательный тест на коронавирус.
Комментарии
Во! На фото правильная маска!!!! А не тот фуфел из трусов !
Таращит алтайцев не по детски
"На фото правильная маска!!!!"
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Это не маска, а респиратор с клапаном. Респиратор фильтрует входящий воздух, и выходящий не фильтрует, т.е. Индивидуальная защита есть, а для окружающих защиты никакой.
Что ты ноешь постоянно про эти маски из трусов. Любая плотная туань подойдёт, стоб зараза далеко не разлеталась. Тебе кинуть 50 руб. на маску?