Алтайский край закрепился в топ-5 регионов по заболевшим COVID-19

В России за сутки выявили 6 615 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболеваний по стране выросло до 727 162 человек, информирует федеральный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Выздоровели за прошедшие сутки 3 615 человек, а общее число излечившихся выросло до 501 061.
При этом умерли еще 130 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 11 335 летальных случаев.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (679 человек), Санкт-Петербурге (293), Свердловской области (286) и Ханты-Мансийском АО (267).
Отметим, что Алтайский край по суточному приросту занимает на сегодня пятую строчку — за сутки в регионе выявили 232 случая коронавируса. Аналогичную позицию край занимал и днем ранее.
Комментарии
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (679 человек)...Отметим, что Алтайский края по суточному приросту занимает на сегодня пятую строчку — за сутки в регионе выявили 232
Это не совсем корректный рейтинг. Сравнивать москву с её населением в 12 миллионов и Алтайский край где 2 миллиона осталось только по документам глупо. Давайте по уровню заболеваемости на душу Так победим
Я так понимаю, если по уровню заболевших на душу, то мы- первые.