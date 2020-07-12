Ученые: коронавирус стал заразнее

Профессор и декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг заявил, что коронавирус стал более заразным. Об этом пишет South China Morning Post.
По словам ученого, ранее от одного заболевшего могли заразиться два-три человека. Однако теперь их количество выросло до четырех.
"Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели", – заявил профессор Леунг.
Эксперт подчеркнул, что увеличенная степень заразности не сделала COVID-19 смертоноснее. Он также отметил, что причиной изменения инфекции стала мутация наиболее распространенного штамма, что и сделало вирус заразнее почти на треть.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 12,7 млн случаев заражения коронавирусом и 565 тысяч смертей. Наибольшее число больных выявлено в США, Бразилии и Индии.
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