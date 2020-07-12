Лукашенко назвал Белоруссию раем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в любви к родной стране и назвал ее раем. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
По мнению лидера республики, рай для каждого человека находится там, где и его сердце. Он отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за столетия своей истории пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.
"Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам", — признался президент.
Ранее Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии. По его словам, все перемены должны идти не "от майдана", а "от конституции", иначе "будет перечеркнута история государства".
Напомним, что в Белоруссии на 9 августа запланированы президентские выборы. Нынешний глава страны планирует избираться еще на один срок.
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на 9 августа запланированы президентские выборы
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