Грозы и град. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 июля

В понедельник, 13 июля, в Алтайском крае прогнозируется пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.
В большинстве районов пройдут дожди и грозы, а местами – ливни и град. Также усилится ветер – временами его порывы будут достигать до 18 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +24°C до +29°C.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +24°C до +26°C. Кратковременный дождь, возможна гроза. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 13 м/с.
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