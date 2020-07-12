Путин продолжит работу над материалами, призванными не допустить искажение истории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Отвечая на вопрос, будет ли продолжение у статьи главы государства на тему Второй мировой войны, пресс-секретарь отметил, что российский лидер продолжит борьбу с искажениями российской истории.
"Я уверен, если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, в июне 2020 года Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest. В ней президент России напомнил всему миру о роли СССР в победе над фашизмом, а также назвал истинные причины конфликта.
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