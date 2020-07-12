Жительница Барнаула стала жертвой мошенницы при попытке продать свадебное платье

30-летняя жительница Барнаула хотела продать свадебное платье, но попалась на уловки мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По словам потерпевшей, она разместила в интернете объявление о продаже платья за 4 тысячи рублей. В этот же день с ней связалась потенциальная покупательница и предложила отправить ей платье с помощью доставки.
Горожанка согласилась и перешла по ссылке, которую указала клиентка. На сайте она ввела данные банковской карты и пароли, которые пришли на телефон. После этого с ее счета списали 23 тысячи рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В ведомстве напоминают о необходимости быть осторожным при совершении сделок в интернете.
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