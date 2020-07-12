В Минздраве оценили вероятность второй волны коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса зависит от соблюдения гражданами мер безопасности. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, сообщает РИА "Новости".
По его словам, в таких странах, как США и Индия, эпидемиологическая ситуация сейчас крайне тревожная. И вызвано это несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций, подчеркнул специалист.
Ученые отметил, что затормозить распространение инфекции и предотвратить вторую волну в нашей стране позволит ношение защитной маски, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция зараженных.
По последним данным университета Джонса Хопкинса в США зафиксировано 3,2 млн зараженных коронавирусом. В Индии число больных составляет 849 тысяч.
В России на 12 июля выявили 727 тысяч случаев COVID-19, свидетельствует федеральный оперативный штаб.
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