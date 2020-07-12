Два автомобиля столкнулись в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня вечером, 12 июля, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как отмечается, авария случилась у одного из пешеходных переходов на улице Ломоносова. В результате столкновения обе машины получили повреждения передней части. О пострадавших и других деталях инцидента не сообщается.
Ранее в Алтайском крае произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда 18-летний водитель Toyota RAV 4 во время движения не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся автомобилем Toyota Caldina, который затем врезался еще в две машины.
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