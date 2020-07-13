Рудковскую затравили из-за ссоры с Дакотой

Продюсер Яна Рудковская напомнила подписчикам о розыгрыше дорогих сумок в Instagram и столкнулась с критикой в свой адрес после конфликта с певицей Ритой Дакотой, которая была одним из организаторов этого конкурса.
"Доброе утро! Что-то в этом завтраке есть, не знаю что, но мне очень нравится. Ждете завтра мой розыгрыш?" – написала Яна Рудковская.
"Ждем публичных извинений в адрес Риты, мы за Риту", "После ситуации с Ритой, думаю, многие уже точно не ждут", "После истории Риты Дакоты, все эти завтраки кажутся абсурдными", "Так и будете молчать и продолжать выставлять лицемерные фотки? Прокомментируйте ситуацию, связанную с французским брендом", – написали возмущенные пользователи.
Ранее Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за конкурса с люксовыми сумками, организатором которого стала продюсер и куда была приглашена певица. Дакота должна была сняться рядом с призами, но их раньше времени отправили другим блогерам. Тогда певицу попросили пойти в бутик и сфотографироваться там с аналогичными моделями сумок.
После этого с Дакотой связалась Рудковская и заявила, что организатором розыгрыша является она. Продюсер якобы недоумевала, как певица вообще туда попала и наговорила ей таких вещей, от которых Дакота расплакалась.
Комментарии
Считаете что про эту телятину, не первой свежести, интереснее читать, чем про ХАБАРОВСК ???
Зачем нам знать про этих тупых бабищ и их авосек?
информационный мусор
Хм... ну чай или кофе с лимоном, арбуз - это норм... А что за непонятные разноцветные, на вид абсолютно несъедобные жуткие шайбы?
Травить - национальная забава кастрюлеголовых , иногда проплаченных , иногда - балабесов от рождения.
Ахеджакова , Макаревич, Кикабидзе, Мотузная....
С вашего позволения я продолжу список затравленных.
Итак Ахеджакова , Макаревич, Кикабидзе, Мотузная.... Казимир Алмазов, CALIBR, месный, АБОРИГЕН...
Курицы поцапались.....
Рудковская хоть в космосе останется колхозницей из 90-х.. и это из нее не вытравить