Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин спокойно относится к критике в свой адрес и считает обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.
По его словам, всегда найдутся люди, думающие по-другому, и им кажется, что они нашли лучшие решения, чем те, которые предлагают представители власти, в том числе глава государства.
"Я вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", – сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1".
Путин подчеркнул, что это не означает, что он будет выполнять то, что услышал. Но при этом знать всю палитру мнений, оценок и предложений полезно, заключил президент.
Комментарии
И сколько минут на улице сейчас может простоять человек с плакатом с критикой в его адрес 5, 10?
Но ведь пока может!!!, ....
Немцов критиковал - получил пулю. Никита Исаев критиковал - сердечный приступ. Платошкин критиковал - домашний арест и угроза 10 лет колонии. Габышев-шаман критиковал - принудительное лечение. Список длинный.
Богородица, когда уже? Заждались!
Сейчас Фургал вслед за Игнатьевым заболеет короновирусом (. А ведь хороший мог получиться президент