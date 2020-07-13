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Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

, ИА "Амител"
Российский лидер считает, что всегда найдутся люди, которые думают по-другому
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Президент РФ Владимир Путин спокойно относится к критике в свой адрес и считает обязанностью прислушиваться к тому, что предлагается.

По его словам, всегда найдутся люди, думающие по-другому, и им кажется, что они нашли лучшие решения, чем те, которые предлагают представители власти, в том числе глава государства.

"Я вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", – сказал российский лидер в интервью телеканалу "Россия 1".

Путин подчеркнул, что это не означает, что он будет выполнять то, что услышал. Но при этом знать всю палитру мнений, оценок и предложений полезно, заключил президент.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

13.07.2020 07:58
- гость -

И сколько минут на улице сейчас может простоять человек с плакатом с критикой в его адрес 5, 10?

13.07.2020 08:03
Медведь-шатун

Но ведь пока может!!!, ....

13.07.2020 08:08
- гость -

Немцов критиковал - получил пулю. Никита Исаев критиковал - сердечный приступ. Платошкин критиковал - домашний арест и угроза 10 лет колонии. Габышев-шаман критиковал - принудительное лечение. Список длинный.

13.07.2020 08:12
гость

Богородица, когда уже? Заждались!

13.07.2020 09:29
- гость -

Сейчас Фургал вслед за Игнатьевым заболеет короновирусом (. А ведь хороший мог получиться президент

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