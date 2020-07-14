Воздух без опасности. Как защитить себя от вирусов дома и в офисе

Жизнь постепенно возвращается в привычное русло, но, кажется, маски и антисептик теперь останутся с нами навсегда. Многим еще по-прежнему страшно отправиться в торговый центр за покупками и в любом слишком людном месте хочется немедленно распылить дезинфектор. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как в новых реалиях организовать работу офисов, салонов красоты, магазинов, чтобы находиться там было действительно безопасно. Среди прочих мер – установка специальных приборов, которые могут значительно снизить риск заражения. Одно из таких устройств – "Ультрафор". Это бактерицидный рециркулятор воздуха для дома, офиса и любых других общественных мест.
Как работает аппарат?
- мощный вентилятор всасывает воздух внутрь устройства;
- уникальная система Safe Air создает вихревые воздушные потоки;
- ультрафиолетовый свет убивает в воздухе вирусы, грибки и бактерии;
- прибор сообщает через индикатор о степени чистоты воздуха;
- примерно за час работы Ultrafor воздух очищается от микробов на 99%.
Самое главное отличие от знакомых многим кварцевых ламп – "Ультрафор" безопасен во время работы, не нужно выходить из помещения и ждать, когда воздух станет чистым. К тому же выглядит прибор стильно и впишется в любой интерьер.
В офисе, например, часто кто-нибудь болеет и подвергает опасности заражения остальных сотрудников. Очистка воздуха поможет снизить риск инфицирования. Дома тоже бывает, что один заболел, а за ним и все остальные по цепочке.
Ну а в местах оказания услуг – в салонах красоты, парикмахерских, химчистках, ателье – он просто необходим. Когда каждую минуту в помещение приходит новый посетитель, важно создать безопасную среду. Чтобы после маникюра не загреметь в больницу.
Где купить прибор?
В Барнауле "Ультрафор" можно купить на сайте компании. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-заявку. Стоимость устройства вполне доступная – 14 900 рублей.
Компания "Ультрафор"
Телефон: +7-913-217-63-31
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