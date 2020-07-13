В Республике Алтай выявили новые случаи заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; трех жителей города Горно-Алтайска; трех жителей Кош-Агачского района и у ребенка в Майминском районе. Восемь из 13 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания", – проинформировали в штабе.
Таким образом, общее число инфицированных в Горном Алтае достигло 1111 человек.
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