Венгрия откроет для россиян границы с определенными условиями

С 15 июля россияне смогут посещать Венгрию при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщают РИА "Новости".
Согласно решению венгерских властей, страны с повышенным риском распространения COVID-19 были разделены на "желтые" и "красные" зоны. По решению правительства Венгрии, Россия оказалась в "желтой" зоне вместе с Сербией, Болгарией, Румынией, Португалией, Швецией и Великобританией.
Люди, приезжающие из стран этой зоны, должны будут пройти медицинское обследование после въезда на территорию государства. Если подозрения на коронавирус нет, то им придется соблюдать обязательный карантин в течение 14 дней.
Избежать его можно только предоставив два отрицательных теста на наличие COVID-19 за последние пять дней, при этом документ должен быть переведен на венгерский или английский язык.
Иностранным гражданам с подозрением на коронавирусную инфекцию власти откажут во въезде.
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