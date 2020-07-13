Более 370 местных инициатив реализуют в Алтайском крае до конца года

В рамках программы поддержки местных инициатив в Алтайском крае до конца года реализуют 372 проекта. Их общая стоимость превысит 342 миллиона рублей, 250 из которых будут выделены из краевого бюджета.
"Проект поддержки местных инициатив за четыре года существования стал успешной и популярной практикой инициативного бюджетирования среди муниципальных образований Алтайского края. Проект позволяет решить наиболее важные для сельских территорий проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры", – отмечает председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" Светлана Агаркова.
Всего реализуемые проекты охватят более 260 тысяч человек, пишет официальный сайт регионального правительства.
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