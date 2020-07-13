Барнаульцу не хватило денег, чтобы заплатить за роллы, и он ограбил курьера

18-летний сотрудник доставки суши и роллов обратился в полицию с сообщением о грабеже. Полицейские смогли быстро задержать подозреваемого, рассказали в МВД.
В вечернее время курьер привез заказ к одному из домов, где его уже ждал молодой человек. Заказчик попросил произвести оплату в размере 800 рублей банковской картой, но денег на его счету не оказалось. Тогда мужчина толкнул доставщика и сбежал с коробкой роллов.
Подозреваемым оказался 22-летний житель Барнаула, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Задержали преступника сотрудники ППС.
Комментарии
откуда только берутся такие клоуны... их специально что ли подготавливают)
исти сильно хотел
Беляши в СССР были афигенские
беляшик быыыыл!!! по 17 копеек на углу Сизова на жилплощадке сороковка (здоровая такая кастрюля) разлеталась махом у тетки толстой из столовки
В "Сотом" магазине в конце 90-х была кафешка,где были шикарные жаренные пирожки.Причем в отличии от советских пирожков очень часто без никто,начинки в них было много,и она была сочная и вкусная.