Победи российские дороги: топ-5 внедорожников до 800 тысяч рублей

Давайте честно. Для наших дорог кроссоверы и облегченные внедорожники – то, что нужно. При этом покупка такого авто вполне доступна: добротный б/у кроссовер можно найти меньше чем за миллион. Amic.ru и автосалон "Первый номер" составили подборку пяти облегченных внедорожников до 800 тысяч рублей. Пробежимся по топ-5?
Renault Duster
Более 3800 моделей Renault Duster купили за январь-февраль 2020 года в России. По версии агентства "Автостат" этот автомобиль французской марки стал самым популярным кроссовером в России.
Renault Duster радует надежностью, простотой и невысокой стоимостью обслуживания. Возможно, не самый удачный интерьер компенсирует отличная обзорность и шумоизоляция. "Живой" вариант Duster 2012 года можно найти за 543 000 рублей.
Mitsubishi Outlander
Автомобиль, созданный с учетом пожеланий российских потребителей. Производитель увеличил багажник, адаптировал подвеску к нашим дорогам и изменил схему трансформации салона. С помощью одной кнопки можно удобно сложить сиденья и дополнительно увеличить багажник.
"Первый номер" предлагает Outlander 2008 года за 729 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете ESP (электронная система динамической стабилизации автомобиля), климат- и круиз-контроль, мультируль и мультилок КПП.
Nissan X-Trail
Вариант для тех, кто ценит простор не только в салоне, но и в багажнике. Цена от 699 000 до 847 000 рублей – плата за мягкий ход, экономичный расход топлива, относительно надежную КПП, отличную динамику и управляемость.
Nissan Qashqai
Стоимость в 759 тысяч рублей оправдывает "неубиваемая" мягкая подвеска, низкий расход топлива, качественная сборка и маневренность. Qashqai – крепыш без лишней агрессии. С намеком на статусность, он не привлекает к себе излишнего внимания.
Hyundai Tucson
Автомобиль для расчетливых минималистов: закрывает потребность в маневренном вождении, но не кричит о своей гениальности. Дизайн скромный, сочетается с комфортным салоном. Tucson – послушный и быстрый благодаря продуманному сочетанию автоматической коробки и мощности двигателя.
Цена по рынку: от 475 000 до 685 000 рублей.
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