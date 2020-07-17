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Победи российские дороги: топ-5 внедорожников до 800 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Автомобили, которые закроют все ваши потребности и не потребуют огромных денег

Давайте честно. Для наших дорог кроссоверы и облегченные внедорожники – то, что нужно. При этом покупка такого авто вполне доступна: добротный б/у кроссовер можно найти меньше чем за миллион. Amic.ru и автосалон "Первый номер" составили подборку пяти облегченных внедорожников до 800 тысяч рублей. Пробежимся по топ-5?

Renault Duster

Более 3800 моделей Renault Duster купили за январь-февраль 2020 года в России. По версии агентства "Автостат" этот автомобиль французской марки стал самым популярным кроссовером в России. 

Renault Duster радует надежностью, простотой и невысокой стоимостью обслуживания. Возможно, не самый удачный интерьер компенсирует отличная обзорность и шумоизоляция. "Живой" вариант Duster 2012 года можно найти за 543 000 рублей.

Mitsubishi Outlander 

Автомобиль, созданный с учетом пожеланий российских потребителей. Производитель увеличил багажник, адаптировал подвеску к нашим дорогам и изменил схему трансформации салона. С помощью одной кнопки можно удобно сложить сиденья и дополнительно увеличить багажник.

"Первый номер" предлагает Outlander 2008 года за 729 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете ESP (электронная система динамической стабилизации автомобиля), климат- и круиз-контроль, мультируль и мультилок КПП.

Nissan X-Trail 

Вариант для тех, кто ценит простор не только в салоне, но и в багажнике. Цена от 699 000 до 847 000 рублей – плата за мягкий ход, экономичный расход топлива, относительно надежную КПП, отличную динамику и управляемость. 

Nissan Qashqai 

Стоимость в 759 тысяч рублей оправдывает "неубиваемая" мягкая подвеска, низкий расход топлива, качественная сборка и маневренность. Qashqai – крепыш без лишней агрессии. С намеком на статусность, он не привлекает к себе излишнего внимания.

Hyundai Tucson 

Автомобиль для расчетливых минималистов: закрывает потребность в маневренном вождении, но не кричит о своей гениальности. Дизайн скромный, сочетается с комфортным салоном. Tucson – послушный и быстрый благодаря продуманному сочетанию автоматической коробки и мощности двигателя.

Цена по рынку: от 475 000 до 685 000 рублей.

Все авто из рейтинга ждут вас в "Первом номере". Несмотря на приставку "б/у", вы получаете юридически чистую машину с полной историей и без скрытых дефектов. Если вы задумали продать свою машину и купить другую, то "Первый номер" в этом поможет. Компания оценит состояние авто день в день. Кроме того, автомобиль вы можете сразу отдать в качестве первого взноса. Автосалон предлагает кредит по ставке от 9,9%.

Автосалон "Первый номер";
Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117;
Телефон: +7 (3852) 603 888,+7 (913) 210-6330;
Сайт: первый-номер.рф

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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