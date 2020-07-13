Торговлю в полном объеме возобновляют в Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе и в торговых центрах. Об этом на оперативном совещании рассказал губернатор региона Андрей Травников.
"В связи с тем, что ранее принятые решения по снятию ограничений с отдельных сфер экономики не привели к ухудшению ситуации <...> и в целом исполняются меры безопасности на тех объектах, где оказываются массовые услуги нашим жителям <...>, предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах", – цитирует Травникова РИА "Новости".
При этом для ТЦ остается актуальным запрет на проведение массовых мероприятий, не допускается открытие фуд-кортов и мест развлечений. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами возобновляется полностью.
Комментарии
ага..было...проходили....)))) теперь лидируем