Супруга Джона Траволты умерла после двух лет борьбы с раком

Американская актриса Келли Престон, жена Джона Траволты, умерла от рака груди в возрасте 57 лет. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.
"С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю битву с раком молочной железы. <...> Моя семья и я всегда будем благодарны врачам и медсестрам Онкологического центра доктора Андерсона, которые помогали ей", – написал актер.
Траволта поблагодарил всех за поддержку и пообещал, что в ближайшие дни постарается уделить как можно больше времени семье и детям.
Комментарии
Очень жаль, красивая женщина!
RIP