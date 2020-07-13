"Знаешь, с кем ты связался?" В Алтайском крае полиция задержала пьяного водителя

В ночь с 9 на 10 июля в Камне-на-Оби инспекторы ГИБДД ночью задержали пьяного водителя, который решил покататься по центру города с нетрезвыми пассажирками и ребенком. Об этом сообщают "Каменские известия".
Сначала горожане ездили на автомобиле по периферии, а после решили прокатиться поближе к центру, где их и задержали правоохранители. По поведению и виду сотрудники ДПС сразу поняли, что мужчина недавно выпивал.
В салоне авто оказались несколько пьяных и буйных женщин, которые начали оскорблять и бросаться на сотрудников ГИБДД.
"Не заберут, поверь. Ты знаешь, с кем ты связался? У меня 20 тысяч детских денег, понял", – выкрикивали грубиянки.
В машине с ними был несовершеннолетний ребенок. На водителя составили протокол за отказ от медосвидетельствования, он задержан. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Комментарии
Угрожающий аргумент прекрасен!
Каменская богема...
вот из за таких ша...ав и не балуют народ. биомусор чертов.