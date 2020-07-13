Передумали? Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook информацию об открытии границ для россиян с 15 июля. Об этом сообщают "Известия".
Как ранее писал amic.ru, венгерские власти разделили страны на "красные" и "желтые" зоны. Россия оказалась в "желтой" зоне вместе с Сербией, Болгарией, Румынией, Португалией, Швецией и Великобританией. Для этих стран въезд в страну должен был открыться с 15 июля. При этом нужно пройти медицинское обследование и доказать, что не заражен коронавирусом.
Однако теперь информация удалена, и последний пост венгерской дипмиссии сообщает о запуске новой серии блогов.
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