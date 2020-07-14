Бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова показала пышную грудь

37-летняя исполнительница и бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок с 27-летним возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
"Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце. А я его – за огромную душу", – иронично подписала фотографию певица.
Поклонники в комментариях оценили юмор знаменитости и сказали, что "шутка принята". Однако заметили, что и на самом деле у Седоковой "большое сердце", за которое ее и любят фанаты.
На данный момент Седокова и Тимма проводят время в США. Изначально пара посетила Нью-Йорк, а после перебралась в Майами.
Комментарии
Вот если бы остроту ума показала, удивился бы)
так старенькая уже...
СРАМОТА...
Ну явно ж пластмасса за что любить?
ого какие
могут себе позволить. уж лучше чем "любимая мадам" с обвисшими ушами спаниеля.