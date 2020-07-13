Виктор Томенко принял участие в заседании по национальным проектам

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел 13 июля президент Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Во время заседания участники обсудили вопросы, связанные с системой здравоохранения, образования, условиями труда и жилищными проблемами. Также Путин уделил отдельное внимание развитию и внедрению цифровых технологий.
"Нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно – в сфере ЖКХ и городского хозяйства. И, конечно, в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела. Причем цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нам нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может, и еще чаще", – отметил президент.
По итогам заседания глава государства поручил закрепить цели нацразвития до 3030 года, скорректировать нацпроекты и уточнить показатели эффективности региональных властей.
Как ранее сообщил amic.ru, в ходе конференции Путин также предложил "кардинально" решить жилищный вопрос и призвал "ставить перед собой амбициозные цели".
Комментарии
По итогам заседания глава государства поручил закрепить цели нацразвития до 3030 года
Лихо дед замахнулся