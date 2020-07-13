Такой день. Отключение горячей воды и продавцы ворованной взрывчатки

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 июля. Без коронавируса.
В Барнауле началось отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3, которое продлится с 13 июля по 3 августа. За первые 8 дней специалисты СГК проверят трубопроводы на прочность, а за оставшееся время – устранят повреждения.
По западу Алтайского края объявили чрезвычайную пожароопасность – 15 и 16 июля в регионе ожидается сухая погода с сильным и порывистым ветром, которая может стать причиной сильных пожаров.
Жительница Алтайского края рассказала, что часовня, которая находится на месте гибели Михаила Евдокимова, начала разрушаться. На ней появились трещины, осыпается штукатурка и отслаивается плитка.
Барнаульцу не хватило денег, чтобы заплатить за заказанную доставку роллов, и он решил толкнуть доставщика и убежать с едой. Однако курьер обратился в полицию и спустя некоторое время сотрудникам ППС удалось задержать подозреваемого, теперь против него возбуждено уголовное дело по факту грабежа.
Названы хозяйства с самыми продуктивными коровами в Алтайском крае. Первое место заняло хозяйство "Урожайное" с надоем 4073 кг молока, второе место – "Алтай" (4031 кг), третье – "Золотая осень" (4004 кг).
В первом полугодии 2020 года в Алтайском крае заключили более 1600 социальных контрактов. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 244 миллионов рублей и еще почти 2,5 миллиона добавили из краевого бюджета.
В Алтайском крае двое мужчин пытались продать восемь килограммов аммонита и средства для его инициирования. Незаконную реализацию пресекли сотрудники ФСБ, которые выяснили, что взрывчатку они похитили на Корбалихинском руднике.
Цены на потребительские товары в Алтайском крае за полгода выросли на 2,6%. Наибольший рост наблюдается в сфере продовольствия – 4,8%.
Российский актер Андрей Мерзликин посетил Сростки. Он объяснил, что приехал в деревню, чтобы набраться сил и призвал жителей России больше читать произведения Василия Шукшина.
На проезжей части возле Павловского тракта, 130, в Барнауле обвалился асфальт. "Новообразование" не заделывают уже больше недели, а автолюбители боятся, что их автомобиль может туда провалиться.
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