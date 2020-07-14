Назван самый опасный тип ожирения для женского организма

Самым опасным для женщин является ожирение по мужскому типу – при нем отложения концентрируются в области живота. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Если у женщины жировые отложения на животе по мужскому варианту, фигура – так называемое "яблоко", – это самый опасный тип ожирения для женщин", – сказал специалист.
Он объяснил, что женщины с подобной фигурой будут наиболее сильно страдать от возрастных изменений, связанных с разбалансировкой гормонов. Жир на животе превращается в "огромную эндокринную опухоль", которая приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака.
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