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Тепло и кратковременные дожди с грозами. Погода в Алтайском крае на 14 июля

, ИА "Амител"
В утренние часы жители региона могут увидеть туман
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

14 июля жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди с грозами и теплая погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем в регионе ожидается температура +26...+31°С, в отдельных района кратковременные дожди и грозы, в утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/c. В Барнауле будет немного прохладнее: от +26°С до +28°С, к вечеру ожидается небольшой дождь с грозой.

В ночь на 15 июля столбики термометров покажут от +12°С до +17°С, местами по юго-востоку кратковременные дожди, грозы. В Барнауле ночная температура будет держаться на отметке от +14...+16°С, преимущественно без осадков.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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