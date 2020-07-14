Тепло и кратковременные дожди с грозами. Погода в Алтайском крае на 14 июля

14 июля жителей Алтайского края ждут кратковременные дожди с грозами и теплая погода, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днем в регионе ожидается температура +26...+31°С, в отдельных района кратковременные дожди и грозы, в утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/c. В Барнауле будет немного прохладнее: от +26°С до +28°С, к вечеру ожидается небольшой дождь с грозой.
В ночь на 15 июля столбики термометров покажут от +12°С до +17°С, местами по юго-востоку кратковременные дожди, грозы. В Барнауле ночная температура будет держаться на отметке от +14...+16°С, преимущественно без осадков.
Комментарии