Потерявшихся в лесу пенсионерку с ребенком спасли в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Белокурихе успешно завершились поиски 63-летней местной жительницы и ее четырехлетнего внука, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Пожилая женщина решила прогуляться с ребенком по лесу, оставив на опушке автомобиль с еще одним пассажиром.
Когда прогулка явно затянулась, попутчица забеспокоилась и вызвала спасателей. Операция началась вечером 13 июля. В ней приняли участие 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательного отряда, а также 20 полицейских, три кинолога с собаками и добровольцы.
"Местность в зоне поиска сложная, есть обрывы, овраги, труднопроходимые места. Обойти и объехать пришлось немалую площадь, – рассказал замначальника 6-го пожарно-спасательного отряда Сергей Недайвода. – К счастью, благодаря оперативно принятым мерам, операция завершились успешно".
Пенсионерку с внуком обнаружили в одной из сторожек, где они, заблудившись, укрылись от дождя. Она находилась на удалении пяти километров от оставленного ими автомобиля.
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