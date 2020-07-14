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Тело актрисы Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

, ИА "Амител"
Звезде сериала "Хор" было 33 года
Фото: instagram.com/nayarivera/

Фото: instagram.com/nayarivera/

Тело американской актрисы Наи Риверы по итогам пяти дней поисков обнаружили в озере Пиру в Калифорнии, сообщает Variety.

8 июля Ривера вместе с четырехлетним сыном отправилась в плавание на лодке. Спустя несколько часов ребенка нашли на борту, а его мать объявили без вести пропавшей. Тогда сын актрисы рассказал, что она прыгнула в воду и не вернулась.

Тело Риверы спасатели нашли в понедельник, 13 июля. Правоохранители уже опознали личность погибшей.

Известность актрисе принесли роли в сериалах "Хор", "C.S.I.: Майами" и "Лузеры". Она стала третьей звездой "Хора", чья судьба закончилась трагично.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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