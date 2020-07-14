Пропавшего мужчину месяц ищут в Алтайском крае

29-летнего Сергея Зотова разыскивают в Усть-Пристанском районе. В последний раз его видели в селе Коробейниково, где он проживает, больше месяца назад – 11 июня.
С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Приметы: рост – 170 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, карие глаза.
Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии
крестнохожденец?