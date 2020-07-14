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Путин подписал указ о повышении зарплаты госслужащим

, ИА "Амител"
Оклады вырастут на 3%
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов государственным гражданским служащим. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, размер окладов увеличится на 3%. Повышенную зарплату госслужащие начнут получать с 1 октября 2020 года.

Как ранее писал amic.ru, аналогичный рост заработка с того же дня ожидает российских силовиков. Это следует из соответствующего постановления, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Прибавка ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет специальные звания, бойцов национальной гвардии, а также сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, МВД, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.07.2020 10:22
гость

Ну наконец то,а то все переживали,как им тяжело выживать. Пенсионеры подождут ,они привыкли,ребята которые после окончания школы "прут" кто куда из города ,что бы заработать "копеечку",врачи,которых обманывают(впрочем ,как и всех россиян).и т.д. А тут такое событие ,а как же надо поощрить "холуёв" которые голосуют за каждый "плевок" вождя на простых людей." Мы очень рады"

14.07.2020 10:28
Рома

Наконец то наши мольбы были услышаны. Мы столько сделали для совершенно новой Конституции, мы так неистово поддерживали нашего покровителя. Слава России, слава Путину! Ура товарищи

14.07.2020 10:35
- гость -

Оклад 7347 + 3%, ох заживуууууу!!!!!!!!!!!!!!

14.07.2020 10:47
- гость -

Эта группа людей итак живет в шоколаде, лучше остальных в стране. И в текущее время, когда в бюджете нарастает дыра, а данная группа гос. служащих проблем в з/п не испытата в связи с карантинами, им повышают з/п! А как же учителя, врачи, которые несравнимо ниже силовиков получают!?
Власти бояться обычных смертных, укрепляют свою защиту

14.07.2020 10:51
- гость -

Госслужащие рядовые получают 23 тыщи...Как Вы думаете, на них можно прожить? Выплачивая ипотеку, кредит, ЖКХ, секции детей?!....Поэтому давайте не будем говорить, что мы живем лучше всех остальных россиян...

14.07.2020 10:51
- гость -

14.07.2020 10:35
- гость -
Оклад 7347 + 3%, ох заживуууууу!!!!!!!!!!!!!!

ну что вы врете то, оклад не может быть меньше прожиточного минимума.

14.07.2020 10:59
- гость -

Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода

что поделать, не вписались в рынок

предоставления физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, в фиксированном размере 5 млн. рублей без декларирования таких доходов

14.07.2020 10:59
- гость -

14.07.2020 10:35
- гость -
Оклад 7347 + 3%, ох заживуууууу!!!!!!!!!!!!!!

ну что вы врете то, оклад не может быть меньше прожиточного минимума.

МОЖЕТ

14.07.2020 11:02
- гость -

установления налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в размере 15 процентов в отношении превышающей 5 млн. рублей в год части дохода физического лица, определив при этом виды доходов, к которым применяется указанная налоговая ставка, и предусмотрев механизм учёта и целевого использования средств, поступивших в виде суммы налога, исчисленной по налоговой ставке в размере, превышающем размер базовой налоговой ставки (13 процентов), а также механизм принятия совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации.
Срок – 24 июля 2020 г.

14.07.2020 11:04
- гость -

14.07.2020 10:51
- гость -

Давайте Вы не будете рассуждать о том, о чем не знаете. Начисленная з/плата не может быть ниже прожиточного минимума. А она состоит из оклада+надбавки. Так вот, на три процента индексируется только окладная часть. Надбавки не так уж велики.

14.07.2020 11:06
- гость -

ну что вы врете то, оклад не может быть меньше прожиточного минимума

Напомним, что за полный отработанный месяц заработная плата работника не может быть меньше МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК РФ). Однако зарплата и оклад – не одно и то же. Заработная плата состоит из 3 элементов (ч. 1 ст. 129 ТК РФ):

вознаграждение за труд;
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.

Следовательно, даже если оклад меньше МРОТ, но вместе с компенсационными и стимулирующими выплатами (к примеру, оклад + премия) зарплата работника за полностью отработанный месяц составляет, как минимум, МРОТ, никакого нарушения нет.

Более того, даже если кроме оклада никакие выплаты работнику не производятся, его зарплата за месяц может оказаться ниже МРОТ. Это возможно, когда работник трудится неполный рабочий день. К примеру, если оклад работника за полный рабочий месяц составляет 9 489 рублей, а трудовой договор с работником предусматривает 50%-ную занятость, то и зарплата за месяц составит 4 744,50 рублей. И то, что она окажется ниже МРОТ, абсолютно законно.

14.07.2020 11:10
- гость -

У бюджетников, например, работников культуры, оклады начинаются от 3 тыс. с копейками. Ради интереса погуглите, если кто не верит.
За последний месяц (отправляли из-за короновируса на 75% оклада) получили около 4-х тысяч! И как жить?

14.07.2020 12:01
Дядька


14.07.2020 10:51
- гость -

"Госслужащие рядовые получают 23 тыщи...Как Вы думаете, на них можно прожить? Выплачивая ипотеку, кредит, ЖКХ, секции детей?!....Поэтому давайте не будем говорить, что мы живем лучше всех остальных россиян.."

Согласен.

14.07.2020 12:01
- гость -

оклад 2048 не видели?а он есть!

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