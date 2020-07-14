Четверть торговых центров в России может закрыться

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к правительству с просьбой перенести сроки уплаты налогов за 2020 год на следующий. В противном случае в стране закроется около четверти всех торговых центров, сообщает газета "Известия".
По подсчетам РСТЦ, на данный момент общий долг российских ТЦ по налогу на добавленную стоимость составляет 52 млрд рублей. Также арендодатели должны государству около 24 млрд рублей налога на имущество, 15 млрд налога на прибыль и 4 млрд единого социального налога.
До 1 июля действовал мораторий на взыскание задолженностей, однако теперь до конца месяца владельцы площадей обязаны их погасить. Но у отрасли нет таких средств, поэтому в стране может закрыться каждый четвертый торговый центр, утверждают в РСТЦ.
"Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрение всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершается отказами. Все приходящие от арендаторов платежи направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии", – рассказал управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.
В совете напомнили, что торговые центры обеспечивают 25% оборота розничной торговли в стране, в том числе и 90% "цивилизованной". Закрытие площадей может привести к серьезным проблемам в секторе продаж.
Комментарии
У владельцев ТЦ нет денег, чтобы заплатить все налоги
Мне всегда казалось, что в ТЦ нет столько посетителей, чтобы оплатить даже коммуналку таких огромных зданий. И было подозрение, что строительство ТЦ это о чем то другом, а не о получении прибыли с торговли. Ну может вложение денег или их отмывание
Аха... а то нам так было надо по ТЦ на каждом углу - все отделы пустые, и раньше денег не было по супермаркетам ходить, а теперь и подавно. Поотгрохали монстров этих...
Ну надо же, горе то какое.
Вот, даже не жалко.
Туда им и дорога.
Барнаул славился количеством квадратных метров торговых площадей на душу населения. Сдается мне, что если передать эти квадратные метры людям жилищный вопрос в раше был бы кардинально решен. Это так сказать естественный процесс борьба за выживание. Когда много зайцев - много волков. Закроется все лишнее. Да и вообще у нас в городе очень много лишнего и ценник на все конский. Поэтому люди начинают пользоваться всякими вайлдберриз и т.п.
перепрофилировать четверть тц в ковидные госпитали и все дела...
Сдается мне, что если передать эти квадратные метры людям жилищный вопрос в раше был бы кардинально решен.
И как ты собираешься обустроить себе квартирку в торговом центре, чепушило?
А простило бы государство хотя бы раз налоги, не закрылись бы и дпльше платили бы свои налоги. Но нет. Проще пусть закроются вообще
Что? Опять очереди будут?
Многие недалёкие пролеваченные комментаторы не понимают негативных экономических последствий от закрытия ТЦ. Как бы вы не относились к ТЦ, а их закрытие ударит именно по вам. Не нравятся ТЦ? Будете стоять в очередях в сельпо по месту жительства и брать то что дадут, да ещё и дороже и это только одно из последствий закрытия. Одно слово, леваки.
А простило бы государство хотя бы раз налоги, можно было бы простить и в следующий раз, проблем то у ТЦ хватает
Все, даже самые пролеваченные комментаторы понимают, что чем больше ТЦ, тем лучше. Конечно, хорошо, когда ТЦ много, но некоторые либерастоориентированные комментаторы не понимают, что количество ТЦ примерно 90 % населения волнуют в самую последнюю очередь. Работают - хорошо, закроются, ну это рынок. А что такое рынок либерастоориентированные комментаторы должны знать лучше пролеваченных