17-летнего рецидивиста обвиняют в серии краж в Алтайском крае

В Алтайском крае будут судить 17-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в нескольких эпизодах краж, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, ночью в феврале 2020 года подросток в одном из кафе района тайно похитил телефон у незнакомого мужчины и скрылся. Ущерб от его действий превысил 9 тысяч рублей.
В ходе расследования правоохранители установили, что через несколько дней после инцидента обвиняемый проник в квартиру в одном из сел Заринского района и украл имущество на сумму около 35 тысяч рублей. Подросток уже не раз привлекался к ответственности за схожие преступления.
В ходе предварительного следствия несовершеннолетний признал свою вину. Его будут судить по нескольким эпизодам хищений.
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