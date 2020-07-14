Жительница Барнаула при попытке продать гараж лишилась 84 тысяч рублей

58-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как рассказали в ведомстве, горожанка разместила в интернете объявление о продаже гаража. Вскоре после этого ей позвонила потенциальная покупательница и во время разговора заявила, что с ней свяжется дочь для перечисления аванса.
Некоторое время спустя потерпевшей поступил звонок якобы от дочери покупательницы. Она попросила хозяйку гаража дойти до одного из банкоматов и провести операции, необходимые для получения "предоплаты". В итоге горожанка назвала злоумышленнице коды и пароли от карты, приходившие ей на телефон, после чего с ее счета списали 84 тысячи рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
В итоге горожанка назвала злоумышленнице коды и пароли от карты
Какая умная горожанка
назвала злоумышленнице коды и пароли от карты, приходившие ей на телефон
Говорят уже могут делать копию симки и тогда им даже коды называть не надо, они их видят