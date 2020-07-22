Первый за Уралом. Как в Барнауле возводят жилой комплекс по эскроу-счетам

В 2021 году в Барнауле планируют завершить строительство первого за Уралом жилого комплекса, который возводят по эскроу-счетам (это безопасная сделка, при которой покупатель ничем не рискует). Речь идет о ЖК "Парковый", который находится в нагорной части Барнаула. Как рассказали в отделе продаж "Барнаулкапстроя" дома планируют закончить в срок. Все подземные работы завершены на 100% (блок-секции жилой части), а наземные – на 80%.
Жилой комплекс расположен недалеко от центра, рядом лес и Трасса здоровья. Он состоит из пяти малоэтажных кирпичных домов. Третья блок-секция ЖК "Парковый" уже подходит к сдаче. Штукатурка, водопровод, канализация здания уже выполнена на 100%, отопление – на 90%, фасад и электрика – на 80%, а кровля – наполовину.
В ЖК продумана вся инфраструктура. Во дворе будет детская площадка, а для любителей отдыха на природе – комфортная зона с барбекю. Также там будет построен мини-стадион и установлены уличные тренажеры. Территория оснащена многоуровневой системой безопасности, поэтому родители могут отпускать своих детей гулять одних и не волноваться за них.
Фасады домов в ЖК "Парковый" оформлены большими окнами. Некоторые наружные стены сделаны полностью из стекла, на лоджиях – панорамное остекление. В ЖК не будет малогабаритных квартир, а только классические планировки и современные студии.
В "Парковом" есть собственная газовая котельная, которая готова на 95%. Для автомобилистов в жилом комплексе запроектирована подземная автостоянка на 95 машино-мест.
Более подробно сотрудники компании "Барнаулкапстрой" готовы рассказать лично. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж.
ООО ОП "Барнаулкапстрой"
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