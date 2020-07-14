Важны не только деньги. Россияне назвали признаки идеальной работы

Идеальная работа для россиян – стабильное место с высокой зарплатой и дружелюбным коллективом. Об этом говорят результаты опроса сервиса "Работа.ру" и приложения Viber, опубликованные РИА "Новости".
На первом месте среди критериев оценки ожидаемо оказалась высокая заработная плата – ее отметили 67% опрошенных. Второе место заняла стабильность (58%), а третье – хороший коллектив (48%). При этом более трети респондентов назвали свое рабочее место идеальным по данным пунктам.
Одним их важных факторов оказались комфортные условия труда – они важны для 30% опрошенных. Также в разделе "Другое" люди часто указывали "удовольствие от работы" и "возможности для самореализации".
В своей работе пользователи больше всего ценят удобный график (32%), хорошую зарплату (31%) и дружный коллектив (30%).
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