Лжесотрудники банка украли у жителя Алтайского края более 200 тысяч рублей

Житель Рубцовска стал жертвой мошенников и лишился 205 тысяч рублей, сообщает пресс-центр ГУ МВД по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что потерпевшему с зарегистрированного в Москве номера позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он поинтересовался у рубцовчанина, не терял ли тот банковскую карту или не передавал ее кому-либо. Также он сообщил, что в целях безопасности банк проверяет сомнительные операции по счету, поскольку мошенники могли попытаться оформить кредит через онлайн-кабинет. Горожанин ответил, что кредиты не оформлял, однако незнакомец предложил разобраться в ситуации специалистам.
Через некоторое время с горожанином связалась девушка, которая также представилась сотрудницей банка. Она сказала, что карту ему выдали с нарушениями, и чтобы сохранить сбережения, деньги необходимо поместить в ячейку банка, а после работы технических специалистов деньги мужчине переведут обратно на счет.
Поверив словам мошенников, потерпевший последовал их инструкциям: снял со своих банковских карт все деньги и через онлайн-кабинет оформил кредит на 120 тысяч рублей. Все имеющиеся деньги он перевел через банкоматы на указанные номера телефонов.
В общей сложности житель Рубцовска лишился 205 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.
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