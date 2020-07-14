Житель Республики Алтай ударил жену ножом в грудь во время ссоры

68-летнего жителя Усть-Канского района Республики Алтай подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей жене, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По информации ведомства, супруги распивали напитки в частном доме. Во время застолья между ними произошла ссора, в разгар которой 62-летняя женщина схватила кухонный нож и стала размахивать им перед мужем. Мужчина вырвал нож из рук жены и ударил им в ответ ее в грудь.
На крики потерпевшей прибежал сосед, который затем вызвал скорую. Женщину госпитализировали, а стражи порядка задержали подозреваемого. Его доставили в отдел полиции, где он и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Комментарии