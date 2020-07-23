Правильное рефинансирование. Как "переиграть" кредит с выгодой для клиента

Каждый, у кого есть ипотека или кредит, всегда хочет снизить процентную ставку и уменьшить платеж. Такая возможность есть – рефинансирование. Например, такую услугу предлагает Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Банковское рефинансирование: что нужно знать

Рефинансирование – это финансовый инструмент, с помощью которого вы можете переоформить имеющийся у вас банковский кредит на более выгодных условиях. Благодаря программе рефинансирования ипотеки Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) сегодня можно снизить ставку по своим текущим кредитам и сократить размер ваших ежемесячных платежей.

Суть программы рефинансирования в том, что ВБРР предоставляет вам новый кредит на сумму, необходимую для досрочного закрытия имеющейся ипотеки в другом банке. По этой программе деньги напрямую идут на погашение первичного кредита в банке, а остаток по кредиту вы по графику платите в ВБРР на более выгодных условиях – по сниженной ставке.

Зачем рефинансировать

Ипотека – проект долгосрочный, длиной в годы. За это время могут поменяться не только жизненные обстоятельства, но и ситуация на рынке, ставки и предложения банков. Улучшить условия ипотеки – это ответственный и грамотный подход к управлению личными финансами.

Рыночные ставки по ипотечному кредитованию снижаются, значит, переоформление ипотеки на новых условиях становится выгоднее. Многие клиенты ВБРР уже убедились, что если рефинансировать кредит, который они брали ранее, то можно серьезно выиграть в деньгах. Новая процентная ставка будет ниже и кредит будет выплачен быстрее. Даже если в результате рефинансирования просто уменьшить ежемесячный платеж, вы уже существенно сэкономите и получите более высокое качество жизни.

Рефинансирование выгодно

Переоформлением прежде всего стоит заняться, когда платить за кредит по вашему графику предстоит еще не менее года, или если, например, вы захотите поменять валюту вашего займа с долларов на рубли. Также рефинансирование будет интересным, когда вам необходимо закрыть задолженность по вашим кредитным картам, чтобы избавиться от повышенных процентов. И конечно, рефинансирование всегда выгодно и удобно для тех, у кого не один, а несколько кредитов, в том числе и в разных банках. Их все можно объединить в один по программе ВБРР, причем не только ипотечные, но и потребительские, и автокредиты.

Как это сделать

Для зарплатных клиентов ВБРР процедура рефинансирования максимально простая. Нужно обратиться в ближайший офис или ипотечный центр банка, заполнить анкету и предъявить паспорт. В некоторых случаях к этому минимальному пакету документов необходимо будет добавить справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. В течение 1-2 дней банк сделает расчет, проверит вашу платежеспособность и даст заключение о возможности одобрения лимита по рефинансированию. Затем необходимо подать основной пакет документов – по объекту недвижимости. Банк рассмотрит документы и примет решение. Если оно будет положительным, клиент получит новые, более легкие условия своей ипотеки.

Уникальный продукт

ВБРР предлагает одни из лучших условий рефинансирования ипотечных кредитов на рынке. Предложение Всероссийского банка развития регионов по рефинансированию ипотеки уникально и пользуется сегодня большим спросом. Дело в том, что ВБРР готов предоставить своим клиентам средства, превышающие размер его рефинансируемого кредита. Это значит, что вы сможете не только воспользоваться всеми преимуществами от переоформления своей ипотеки, но и по низкой ставке получить дополнительные деньги в банке. Они также кредитные, но их можно потратить по своему усмотрению, например, на приобретение мебели или ремонт новой квартиры. При этом размер переоформленного кредита может достигать до 90% стоимости недвижимости. В ВБРР можно рефинансировать ипотечные кредиты не только на квартиры, но и на таунхаусы, апартаменты, жилые дома, в том числе на этапе строительства.

Офис ВБРР по адресу:

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