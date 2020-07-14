Сотрудника алтайской колонии судят за превышение полномочий

Следователи завершили расследование уголовного дела против младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 1, которая расположена в райцентре Майминского района.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, мужчине предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением спецсредств.
Следователи выяснили, что сотрудник уголовно-исправительной системы без должных оснований использовал слезоточивый газ против заключенного.
"Обвиняемый, будучи одетым в форменное обмундирование, в составе суточной смены, осуществляющей надзор за осужденными, без наличия достаточных на то оснований применил слезоточивый газ в отношении одного из осужденных, отбывающего наказание в указанном учреждении", – уточнили в региональном Следкоме.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Сотруднику колонии грозит до 10 лет лишения свободы.
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10 лет за слёзы заключённого?