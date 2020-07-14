Пьяный водитель из Барнаула перевернулся на автомобиле в Горном Алтае

Днем 13 июля в Майминском районе Республики Алтай 63-летний житель Барнаула попал в ДТП с опрокидыванием, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Авария произошла на 473-м километре трассы Р-256. Барнаулец, передвигаясь на автомобиле Suzuki Grand Vitara, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием машины.
В результате мужчину с полученными ушибами доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. Во время разбирательства установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии, однако проходить медосвидетельствование отказался.
В отношении барнаульца стражи порядка составили административный протокол по статье "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Комментарии
Вот безобразник! Нельзя же поди пьяным то ездить?