Умер ведущий шоу "Разрушители мифов" Грант Имахара

Инженер и один из бывших ведущих популярного шоу "Разрушители мифов" Грант Имахара умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как пишет издание, Имахара скончался от аневризмы головного мозга 13 июля. Соболезнования выразили представители телеканала Discovery и Адам Сэвидж, ведущий и продюсер "Разрушителей мифов".
Грант Имахара начал карьеру в Lucasfilm, а позже перешел в ее подразделение Industrial Light and Magic, где работал над эффектами для таких проектов, как "Парк Юрского периода", "Матрица", "Звездные войны" и "Терминатор".
К "Разрушителям мифов" инженер присоединился в 2005 году и проработал там до 2014-го. В шоу он специализировался на роботах и электронике.
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Отправился разрушать мифы на том свете