ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей

Заемщики – физические лица – подключили кредитные каникулы в рамках государственных и собственных программ ВТБ на 238 млрд рублей. Помощь банка получили свыше 280 тыс. человек. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии, банк предоставил кредитную поддержку на сумму свыше 280 млрд рублей. Крупный бизнес получил помощь по реструктуризации более чем на 1 трлн рублей. Таковы результаты работы банка по итогам трех последних месяцев.
Кредитные каникулы гражданам, пострадавшим в результате пандемии, банк начал предоставлять в апреле. В настоящее время сумма помощи по потребительским кредитам составляет 176,9 млрд рублей, по ипотеке – 58,3 млрд, по автокредитам – 2,6 млрд и 0,1 млрд рублей – по кредитным картам. При этом подавляющее большинство – более 90% от всех заявок – было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.
С клиентами среднего и малого бизнеса по госпрограмме поддержки занятости (постановление № 696) ВТБ заключил более 12 тыс. соглашений на сумму свыше 55 млрд рублей. Напомним, что в ее рамках финансирование на восстановление деятельности предприятия предоставляется под 2% годовых. В случае если компания сохраняет не менее 80% штата работников, государство погасит задолженность перед банком от 50 до 100%.
В рамках программ реструктуризации действующих займов на кредитные каникулы от представителей малого и среднего бизнеса в банк было подано более 7 тыс. заявок. ВТБ предлагает собственные программы отсрочки и рефинансирования, учитывающие индивидуальные особенности клиентов. Это специальные продукты перекредитования на срок до 10 лет, госпрограммы субсидирования снижения ставки на 2/3 с предоставлением отсрочки платежей по действующим договорам на 6 месяцев, а также по 106-ФЗ. Общий объем одобренных заявок на реструктуризацию превысил 300 млрд рублей.
Что касается льготной программы кредитования на выплату зарплаты работникам (постановление № 422), банком подписано свыше 5 тыс. соглашений на сумму 23 млрд рублей.
Комментарии
Отсрочка платежа --это великая помошь, еще такие суммы озвучили, по факту банк не потерял ни копейки одни понты