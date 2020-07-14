Депутат Госдумы от Алтайского края вошел в топ-30 самых полезных

Составлен обновленный рейтинг эффективности народных избранников "Коэффициент полезности депутатов Госдумы".
Согласно его результатам, только четверо из десяти представителей Алтайского края заняли позиции в первой половине списка. Из алтайских парламентариев выше всех оказался Сергей Шаргунов, а закрыл десятку Валерий Елыкомов.
"По-прежнему наиболее заметна в регионе деятельность в Алтайском крае Бессарабова, Терентьева, Лоора, Зобнева, Прокопьева. При этом остальные депутаты просто отбывают в регионе "повинность", никак не участвуя в жизни края", – прокомментировал результаты руководитель Центра политического консалтинга Константин Лукин.
Наиболее полезным депутатом в Госдуме признана заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Вторую строчку занял председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а замкнул тройку зампредседателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта. Также в десятку лучших вошли: Анатолий Выборный, Павел Крашенинников, Петр Толстой, Ярослав Нилов, Андрей Макаров, Андрей Исаев и Владимир Бурматов.
Алтайские депутаты, согласно представленному рейтингу полезности, расположились следующим образом:
- Сергей Шаргунов – 26-е место из 440;
- Даниил Бессарабов – 178-е;
- Александр Прокопьев – 197-е;
- Александр Терентьев – 244-е;
- Наталья Кувшинова – 281-е;
- Виктор Зобнев – 253-е;
- Олег Быков – 321-е;
- Николай Герасименко – 324-е;
- Иван Лоор – 369-е;
- Валерий Елыкомов – 393-е.
Шестой интегральный рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" подготовлен политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым. Эксперты в своей работе учитывали четыре базовых параметра: народный рейтинг, рейтинг активности, медиарейтинг и экспертный рейтинг.
Комментарии
При этом остальные депутаты просто отбывают в регионе "повинность", никак не участвуя в жизни края", – прокомментировал результаты руководитель Центра политического консалтинга Константин Лукин.
Хорошо так устроились отбывать "повинность", главное за хорошие деньги отбывать, пенсии и прочие регалии. Медальку какую ни будь дадут, за заслуги))
Из алтайских парламентариев выше всех оказался Сергей Шаргунов
А он хоть раз был в Алтайском крае?